В состав узла «Балхаш» входит радиолокационная станция (РЛС) "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
В Минобороны объяснили, что узел «Балхаш» стал избыточным после введения в строй четырех новых станций РЛС в России.
До окончания действия соглашения российское имущество вернут в Россию. Соглашение может быть денонсировано любой стороной, уведомление должно быть направлено не менее чем за полгода до окончания его действия.