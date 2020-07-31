Президент России Владимир Путин подписал закон, денонсирующий соглашение с Казахстаном от 2014 года о передаче узла «Балхаш» в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации в пятницу, 31 июля

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