Бывшая глава Минздрава Украины Ульяна Супрун встала на сторону болельщиков «Динамо» в вопросе назначения бывшего тренера «Шахтера» Мирчи Луческу главным тренером киевского клуба. Об этом она написала на своей странице в Facebook в четверг, 30 июля

Супрун отметила, что назначение Луческу тренером «Динамо» возмутило многих украинцев — они назвали это проявлением неуважения к клубу.

«Украинским олигархам выгодно держать в тени целые сферы нашей жизни. Потому что эта "тень" — это миллионы украинцев, которые делают компромиссы с собственной совестью. Если хороший футболист "Динамо" или "Звезды" не платит налоги, то почему их должны платить Суркисы, Коломойский и Ахметов? Если тренером топ-клуба назначается лицо, которая в прошлом позволяла себе высказывания о том, что "Россия и Украина для меня — одна и та же страна. Их разделила случайность, история…", то почему таких назначений нельзя делать Зеленскому или Шмыгалю?», — написала Супрун.

Она также отметила, что спортсменам недопустимо ездить на авто, стоимость которых несопоставима с уровнем их доходов, и сравнила их с народными депутатами.

«Украинскому обществу пора публично выбирать сторону в каждом подобном противостоянии, которое касается ценностей. И активно поддерживать тех, кто имеет смелость противостоять силам тьмы», — подчеркнула Супрун.

Ранее руководство киевского «Динамо» уволило главного тренера Алексея Михайличенко, на его место поставило румынского тренера Мирчу Луческу, который в прошлом тренировал донецкий «Шахтер». Часть фанатов «Динамо» остались недовольны таким кадровым решением и сообщили, что «акции протеста не заставят себя долго ждать».