Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру рассказал о перспективах экономического и политического развития страны

По словам эксперта, падение уровня жизни на Украине уже не остановить, так как люди сворачивают бизнес.

«Правительство озаботилось сбором налогов, а платить одновременно откаты и налоги на падающем рынке бизнес не может. Неоконченная война и непонятное будущее также не способствуют инвестициям. Для затыкания дыр в бюджете украинскому правительству приходится заимствовать средства на международных финансовых рынках под сумасшедшие 7,5%, и любой трезвомыслящий экономист понимает, что налицо финансовая пирамида, крах которой — это вопрос времени», — рассказал Зубец.

Алексей Зубец: Если так пойдет дальше, встанет вопрос об интеграции Украины в Донбасс, а не наоборот © Youtube / Алексей Зубец

«Определенное оживление и рост доходов мы наблюдали на Украине в 2016-2018 годах, однако в 2019 году начался новый спад, ускорившийся в последние месяцы. Причем спад фронтальный — мы видим его и на потребительском рынке, и в промышленности, и в финансах. Дошло до того, что с 2016 года Украина потеряла 20% производства стали — в прошлом своего основного экспортного товара», — заметил эксперт.

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