О перспективах экономического развития Украины и Донбасса изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

- Алексей Николаевич, как на взгляд экономиста, выглядит сейчас ситуация на Украине?

— По доступным данным, а также по данным социологии мы сделали оценку потребительской активности населения крупных и средних городов Украины. Падение промышленности, ухудшение прогноза по экономике, рост цен на газ. Главное в экономике Украины 18-24 июля © Украина.ру/Стрингер

Для понимания будущего этой страны важно вот что. Несмотря ни на что, несмотря на тотальный разрыв с Россией, самые процветающие, благополучные города Украины — это города Востока и Юга.

Если отранжировать города Украины по потребительской активности, которая опирается на доходы граждан, получим следующий список по убыванию благополучия:

1. Одесса

2. Днепр

3. Харьков

4. Донецк

5. Николаев

6. Луганск

7. Сумы

8. Черкассы

9. Херсон

10. Житомир

11. Винница

12. Полтава

13. Хмельницкий

14. Киев

15. Чернигов

16. Запорожье

17. Кропивницкий

18. Ужгород

19. Тернополь

20. Черновцы

21. Ивано-Франковск

22. Львов

23. Ровно

24. Луцк

Киев на общем фоне выглядит довольно бледно, несмотря на высокие показатели официальной украинской статистики по доходам. Дело в том, что в городе работает много людей, которые не являются официальными жителями Киева и в расчет заработной платы не попадают. Так что с учетом этой значительной прослойки мигрантов Киев не является самым благополучным городом страны. Новый глава НБУ, легальный игорный бизнес, ухудшение бизнес-ожиданий. Главное в экономике Украины 11-17 июля © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

Посмотрим, как будет дальше, но пока уровень жизни на Украине устойчиво падает. В июне произошел очередной резкий спад потребительского оптимизма, уже год беспрерывно сворачиваются обрабатывающая и добывающая промышленности. В июле резко обвалилась уверенность бизнеса. Есть ощущение, что запаса прочности у украинской экономики не более чем на полтора года, и это не может не отрезвлять власть.

- Каковы перспективы экономического и политического развития страны?

— Падение уровня жизни на Украине, похоже, не остановить, потому что люди сворачивают бизнес. Правительство озаботилось сбором налогов, а платить одновременно откаты и налоги на падающем рынке бизнес не может. Неоконченная война и непонятное будущее также не способствуют инвестициям. Для затыкания дыр в бюджете украинскому правительству приходится заимствовать средства на международных финансовых рынках под сумасшедшие 7,5%, и любой трезвомыслящий экономист понимает, что налицо финансовая пирамида, крах которой — это вопрос времени.

Вообще украинские экономические проблемы начались не вчера. Лучшими для Украины были 2003-2008 годы, а с тех пор украинская экономика идет от кризиса к кризису. Определенное оживление и рост доходов мы наблюдали на Украине в 2016-2018 годах, однако в 2019 году начался новый спад, ускорившийся в последние месяцы. Причем спад фронтальный — мы видим его и на потребительском рынке, и в промышленности, и в финансах. Дошло до того, что с 2016 года Украина потеряла 20% производства стали — в прошлом своего основного экспортного товара.

- Непризнанные республики Донбасса включены в этот тренд?

— Нет. В ЛДНР бизнес сейчас более активен, чем в Киеве и по всей Украине. Мы не будем вдаваться в подробности, за счет чего это оживление достигнуто, но факт. Растет число зарегистрированных предприятий, активен рынок недвижимости. Если так дальше пойдет, очень скоро встанет вопрос об интеграции Украины в Донбасс, а не наоборот. «Холодная война» США и Китая выходит на новый уровень — американцы хотят завлечь Россию © AP, Andy Wong, File

- Какую роль в этом процессе будет играть Запад?

— Западным спонсорам этого русофобского цирка-шапито больше не до Украины. Всем понятно, что мир идет к большим переменам, холодная война в треугольнике США — Китай — Европа формально объявлена и уже необратима, даже если Трамп проиграет выборы. Соответственно вся вчерашняя повестка дня вместе с Украиной становится неактуальной, тем более что у украинских товарищей хватило ума заявить о себе как о яром американского союзнике, т.е. как об очевидном «троянском коне» США в Восточной Европе.

Так что на украинском направлении до конца года можно ожидать заметных перемен. Тем более, как мы уже говорили, Путин — на Украине сегодня самый популярный политик.