Экс-депутату Верховной Рады Татьяне Черновол, которую подозревают в умышленном убийстве во время Майдана, продлили меру пресечения в виде домашнего ареста, но изменили время. Об этом 30 июля она написала в Facebook
«Суд добавил мне час свободы. Теперь у меня ночной арест не с 22.00, а с 23.00», — написала Черновол.
Также она сообщила, что брала с собой художественную литературу «на основе ее приключений на Майдане», где есть информация о штурме офиса Партии регионов.
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