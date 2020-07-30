Черновол опубликовала видео, как спасала Зеленского под окнами его квартиры
Черновол опубликовала видео, как спасала Зеленского под окнами его квартиры
© Facebook, Владимир Струмковский
«Суд добавил мне час свободы. Теперь у меня ночной арест не с 22.00, а с 23.00», — написала Черновол.

Также она сообщила, что брала с собой художественную литературу «на основе ее приключений на Майдане», где есть информация о штурме офиса Партии регионов.  