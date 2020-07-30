Экс-депутату Верховной Рады Татьяне Черновол, которую подозревают в умышленном убийстве во время Майдана, продлили меру пресечения в виде домашнего ареста, но изменили время. Об этом 30 июля она написала в Facebook

Черновол опубликовала видео, как спасала Зеленского под окнами его квартиры © Facebook, Владимир Струмковский Также она сообщила, что брала с собой художественную литературу «на основе ее приключений на Майдане», где есть информация о штурме офиса Партии регионов.