Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев 30 июля прокомментировал задержание трех десятков россиян под Минском, которые якобы являются сотрудниками частной военной компании. Его слова приводит Sputnik Беларусь

ЧП республиканского масштаба. Случай в санатории «Белорусочка» © РИА Новости, Александр Щербак | Перейти в фотобанк

Мезенцев рассказал, что задержанные прибыли в Белоруссию транзитом, намереваясь вылететь из Минска в третью страны, но опоздали на рейс.

«Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор», — заявил он.

Дипломат допустил, что задержанные россияне могут быть сотрудниками частного охранного предприятия, которые должны были по коммерческому контрой факту обеспечивать охрану объектов энергетической инфраструктуры и ресурсов вне пределов Белорусии. Однако, отметил он, эта информация нуждается в проверке.