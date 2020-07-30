По словам посла, трактовка в ряде СМИ задержания российских граждан как попытка вмешательства во внутренние дела Белорусии не имеет под собой никаких оснований и помогает противника Союзного государства вносить разлад в отношения между двумя братскими странами.
Мезенцев рассказал, что задержанные прибыли в Белоруссию транзитом, намереваясь вылететь из Минска в третью страны, но опоздали на рейс.
«Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор», — заявил он.
Дипломат допустил, что задержанные россияне могут быть сотрудниками частного охранного предприятия, которые должны были по коммерческому контрой факту обеспечивать охрану объектов энергетической инфраструктуры и ресурсов вне пределов Белорусии. Однако, отметил он, эта информация нуждается в проверке.