Украинская певица Настя Каменских опубликовала видео в купальнике, которым сумела озадачить своих поклонников. Роликом артистка поделилась в своем Instagram в четверг, 30 июля

Фанаты внимательно присмотрелись к новому фото Каменских и сильно огорчились © Настя Каменских. Инстаграм

«Я бываю разной, но сегодня я чикабамбони», — подписала фотографию певица.

В комментариях поклонников удивил способ Каменских носить бикини: «Зачем трусы на уши тянуть? Ощущение, что аж от ушей до колен», «Трусы на уши тянет потому, что талии нет, и ей кажется, что ноги будут смотреться длинней…».

Также некоторые подписчики пожаловались, что певица зачастила с фотографиями и видео в купальнике: «Если честно, достала уже, одно и то же постоянно».