На видео Каменских в белом купальнике танцует перед зеркалом под песню группы Mozgi «Chica Bamboni».
«Я бываю разной, но сегодня я чикабамбони», — подписала фотографию певица.
В комментариях поклонников удивил способ Каменских носить бикини: «Зачем трусы на уши тянуть? Ощущение, что аж от ушей до колен», «Трусы на уши тянет потому, что талии нет, и ей кажется, что ноги будут смотреться длинней…».
Также некоторые подписчики пожаловались, что певица зачастила с фотографиями и видео в купальнике: «Если честно, достала уже, одно и то же постоянно».