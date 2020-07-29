Основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана объявили в федеральный розыск. Об этом 28 июля сообщило главное следственное управление СК по Москве

Основатель сети «Корчма Тарас Бульба» осужден за уклонение от уплаты налогов © Validtat /wikimedia

Следственный комитет подозревает Белойвана в сокрытии 57 млн руб. от налоговых органов. Следователи считают, что в 2014-2015 годах бизнесмен зарегистрировал подконтрольную ему организацию «Лидер К». Когда налоговые органы выставили требования об уплате налога, пени и штрафа ООО «Золотой рассвет», которая контролировала «Корчму Тарас Бульба», Белойван прекратил его деятельность, а рестораны перевел под ООО «Лидер К».

В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Белойвана и бывшего директора ООО «Сити» Ольги Пономаревой 69 млн руб. Следствие тогда утверждало, что по крайней мере в восьми ресторанах сети действовала практика, когда сотрудники не пробивали чеки и отказывали посетителям в приеме к оплате банковских карт, а также удаляли самые крупные заказы из системы.

В феврале 2019 года Белойван уже признавал вину в уклонении от уплаты налогов. В июле Басманный суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, но затем его сократили до одного года и девяти месяцев.

В начале ноября Преображенский суд Москвы освободил Белойвана от дальнейшего отбывания наказания из-за болезни. В суде сообщали, что неотбытый срок составил один год пять месяцев и два дня.