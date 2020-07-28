Упорное желание некоторых российских политиков, политологов и даже государственных деятелей то ли делать вид, то ли искренне считать, что к власти в Белом доме может прийти тот, кто будет настроен на компромисс с Россией, вызывает удивление. Об этом рассказал писатель и публицист Николай Стариков в интервью изданию Украина.ру

Николай Стариков: В США нет «голубей», там есть только подвиды «ястребов» © РИА Новости, Кирилл Каллиников

«Одни бомбят, другие бомбят. Одни устроили государственный переворот на Украине, а другие поддерживают силы, которые пришли к власти в результате государственного переворота. Между крылом Трампа и его противниками нет стратегической разницы в том, каким путем сохранить доминирование Соединенных Штатов Америки», — уверен Стариков.

Доли военной силы или грубого нажима между ними может быть чуть больше или чуть меньше, но в американской политике нет «голубей», там просто подвиды «ястребов», «коршуны» и другие «стервятники», добавил собеседник издания.