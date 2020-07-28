В Америке, подчеркнул эксперт, не может прийти к власти прокитайский или пророссийский человек, потому что за власть в этой стране борются два крыла проамериканской власти, у которых нет никаких расхождений в вопросе внешней политики, которые для России были бы принципиальными.
«Одни бомбят, другие бомбят. Одни устроили государственный переворот на Украине, а другие поддерживают силы, которые пришли к власти в результате государственного переворота. Между крылом Трампа и его противниками нет стратегической разницы в том, каким путем сохранить доминирование Соединенных Штатов Америки», — уверен Стариков.
Доли военной силы или грубого нажима между ними может быть чуть больше или чуть меньше, но в американской политике нет «голубей», там просто подвиды «ястребов», «коршуны» и другие «стервятники», добавил собеседник издания.