Украинские власти в вопросе Донбасса применяют тактику «шаг вперед – два шага назад», то заявляя о безальтернативности Минских соглашений, то требуя их пересмотра. Об этом рассказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью изданию Украина.ру

Рамиль Замдыханов: Даже Сергей Гармаш не вернёт Донбасс © Скришнот из видео Украина.ру Владимир Зеленский заявлял, что Киеву нужно время для изучения всех пунктов Минских соглашений.

«Это просто какое-то фарисейство и лукавство. Уже все разжевано и истолковано неодконратно. Зачем еще раз? Я боюсь, Киев опять похоронит это благое начинание. А что стоит за этим «благим начинанием»? Жизни людей. Обстрелы — это же не просто грохот. Недели не проходит без того, чтобы люди оказались либо ранены, либо убиты», — категоричен эксперт.

Замдыханов отметил, что ситуация с замороженным конфликтом тоже не устроит жителей Донбасса, поскольку любой конфликт — все равно конфликт, и военные все равно рано или поздно начнут стрелять друг в друга, если у этой ситуации не будет логического завершения.

К тому же, добавил журналист, это приведет к утрачиванию позиций «партии войны» на Украине, которая лишний раз убедится в собственной правоте, начнет раскручивать спираль конфликта с самого начала.

Без четкого политического урегулирования донбасского конфликта никакое временное перемирие долго работать не будет, резюмировал собеседник издания.