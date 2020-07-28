Также передан в суд обвинительный акт в отношении криминального авторитета Алексея Левина, обвиняемого в организации нападения.
«Досудебным расследованием установлено, что председатель Херсонского областного совета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины)», — говорится в материале.
Мангер и Левин находятся под стражей: срок меры пресечения председателя облсовета продлен до 11 сентября, второго подозреваемого — до 24 августа.
Ранее суд признал виновными и приговорил к лишению свободы пять исполнителей нападения на Гандзюк.