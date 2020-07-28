Офис генерального прокурора Украины передал в суд обвинительный акт против главы Херсонского облсовета Владислава Мангера по факту заказа нападения на антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом 28 июля говорится в сообщении пресс-службы ведомства

«Имею право»: Мангер захотел поговорить с Зеленским о деле Гандзюк © Facebook, Владислав Мангер | Facebook, Владислав Мангер | Перейти в фотобанк Алексея Левина, обвиняемого в организации нападения.

«Досудебным расследованием установлено, что председатель Херсонского областного совета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины)», — говорится в материале.

Мангер и Левин находятся под стражей: срок меры пресечения председателя облсовета продлен до 11 сентября, второго подозреваемого — до 24 августа.

Ранее суд признал виновными и приговорил к лишению свободы пять исполнителей нападения на Гандзюк.