Эксперт посетовал, что Вашингтон обманывает Москву на всевозможных переговорах. В частности, привел пример он, после обещаний не подводить НАТО к российским границам вся Восточная Европа превратилась в Евросоюз и оплот НАТО у рубежей РФ, а на Украине возникла «линия фронта будущей войны с новым рейхом».
«Когда вас боятся до икоты, с вами говорят. Например, у нас есть система "Посейдон", позволяющая ухватить американских "партнеров" за самое нежное и чувствительное, а они этого с нами сделать не могут. В этом случае они будут разговаривать, но сначала попытаются надуть», — считает Сатановский.
Однако, добавил политолог, военной мощи может оказаться недостаточно, если дипломатия будет и дальше позволять себя «надувать», поэтому переговоры со Штатами должны проходить в том же ключе, что и взаимодействие военных.