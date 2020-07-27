Россия может сделать США более договороспособными только в том случае, если будет обладать военной силой, позволяющей стереть Америку с лица земли. Об этом рассказал политический аналитик Евгений Сатановский в недавнем эфире радиостанции «Вести FM»

Это очень хорошая штука. Сатановский рассказал, что именно США больше всего пугает в России © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Когда вас боятся до икоты, с вами говорят. Например, у нас есть система "Посейдон", позволяющая ухватить американских "партнеров" за самое нежное и чувствительное, а они этого с нами сделать не могут. В этом случае они будут разговаривать, но сначала попытаются надуть», — считает Сатановский.

Однако, добавил политолог, военной мощи может оказаться недостаточно, если дипломатия будет и дальше позволять себя «надувать», поэтому переговоры со Штатами должны проходить в том же ключе, что и взаимодействие военных.