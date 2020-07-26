Отмечается, что собеседники поприветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года.
Главы государства согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
Также президенты двух стран обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам.
Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в конституцию Украины.
Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита «Нормандской четверки» в Берлине.