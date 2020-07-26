Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого стороны в частности обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в ходе Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба Офиса президента Украины

«Ставит под угрозу мир». Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

Главы государства согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.

Также президенты двух стран обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам.

Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в конституцию Украины.

Было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важности проведения следующего саммита «Нормандской четверки» в Берлине.