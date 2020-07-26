Криминальная полиция Берлина ведет расследование в отношении 24-летнего водителя автомобиля, наехавшего на группу людей, по подозрению в покушении на убийство и в опасном вмешательстве в дорожное движение. Об этом пресс-служба берлинской полиции сообщила в Twitter 26 июля

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«Криминальная полиция ведет в отношении 24-летнего водителя, который сегодня утром ранил семь человек на Харденбергплатц, расследование по подозрению в покушении на убийство и в опасном вмешательстве в дорожное движение», — говорится в сообщении.

#Update

Gegen den 24-jährigen Fahrer, der heute früh am #Hardenbergplatz sieben Menschen verletzte, führt unsere #Kripo Ermittlungen wg. Verdacht des versuchten Totschlags & gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Er wird aktuell durch Kolleg. vernommen.

^yt https://t.co/kHtXyNgXq0 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2020

В то же время местная пресса информирует, что, по словам представителя полиции, водитель автомобиля, ехавший, предположительно, с высокой скоростью, хотел повернуть, однако потерял контроль и врезался в тротуар. Отмечается, что речь идет об автомобиле марки Mercedes с эстонскими номерами.

Ранее в полиции сообщили о задержании водителя автомобиля, причем подчеркивалось, что пока нет свидетельств того, что наезд был совершен по политическим или религиозным мотивам.