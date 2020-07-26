Видеоблогер Сергей Тихановский, муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, попал в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец»

В Белорусии оппозиционному блогеру Тихановскому предъявили обвинение © Santa Fe Relocation Services / flickr

Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа, но не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест и не мог лично подписать необходимые документы. Однако инициативную группу зарегистрировала его жена.

Тихановский и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок» из-за инцидента на пикете в Гродно, где произошла потасовка с двумя сотрудниками милиции. Кроме того, 16 июня правозащитный центр «Весна» сообщил, что в отношении Тихановского возбуждено еще одно уголовное дело — за воспрепятствование проведению выборов.

Правозащитники Белоруссии считают блогера политическим заключенным.