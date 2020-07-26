По его словам, уровень потребительского оптимизма на Украине, то есть способность людей покупать товары и услуги, потребительская способность находятся на уровне вполовину от российского.
«По некоторым позициям это 60% от потребления в России на душу населения, по некоторым позициям — это менее 40%. В частности, по новым автомобилям. Украина практически перешла на импорт подержанных автомобилей, в отличие от России, которая закупает достаточное количество новых автомобилей. То же самое касается и крупной бытовой техники», — рассказал экономист.
Кроме того, исследования, которые проводятся украинскими исследовательскими центрами, и официальная статистика украинского статистического ведомства показывают, что на сегодняшний день половина доходов украинцев идет на продовольствие.
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