Ранее Жвания рассказал, что он лично в 2014 году вместе с тогдашним послом Украины в Германии Павлом Климкиным передал 5 млн евро в качестве взятки одному высокопоставленному еврочиновнику в обмен на поддержку Порошенко.
«Я считаю, что Жвания — это просто еще одна дополнительная информация, которая должна показать украинцам, во-первых, правду, открыть глаза, что у нас не гетман, у нас чмо. Второе — это то, что это чмо надо сажать. Мои критические оценочные суждения. Каждому президенту есть за что отвечать перед своим народом. Каждому. Порошенко ждут все его награды. Поверьте. Они его дождутся. Он все их получит сполна. При этом президенте. При следующем. Но он их все получит сполна», — сказала Савченко.
Она также подчеркнула, что в 2013-2014 годах на Украине действительно происходили настоящие народные протесты, которые так и не смогли перерасти в революции, вылившись в госпереворот с сохранением старой системы.