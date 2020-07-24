Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко прокомментировала 23 июля в эфире «4 канала» заявления бывшего украинского парламентария Давида Жвании, согласно которым Петр Порошенко пришел к власти благодаря взяткам европейским политикам и сговору с олигархами

Признания Жвании: кто устроил Евромайдан © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк Павлом Климкиным передал 5 млн евро в качестве взятки одному высокопоставленному еврочиновнику в обмен на поддержку Порошенко.

«Я считаю, что Жвания — это просто еще одна дополнительная информация, которая должна показать украинцам, во-первых, правду, открыть глаза, что у нас не гетман, у нас чмо. Второе — это то, что это чмо надо сажать. Мои критические оценочные суждения. Каждому президенту есть за что отвечать перед своим народом. Каждому. Порошенко ждут все его награды. Поверьте. Они его дождутся. Он все их получит сполна. При этом президенте. При следующем. Но он их все получит сполна», — сказала Савченко.

Она также подчеркнула, что в 2013-2014 годах на Украине действительно происходили настоящие народные протесты, которые так и не смогли перерасти в революции, вылившись в госпереворот с сохранением старой системы.