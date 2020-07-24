По его данным, вечером 23 июля в Одессе приземлился американский транспортный самолет Boeing C-40 Clipper, который прибыл за одним из участников учений. Иностранец получил травму и был доставлен в аэропорт из Военно-медицинского клинического центра Южного региона (военный госпиталь, Одесса).
«По нашим данным, также вчера (23 июля. — Ред.) из нашего города Boeing отправился на военно-морскую базу США, расположенную в Италии. Понятно, что подобные самолеты — большая редкость (если не исключение) в одесском аэропорту, но аэропорт "Одесса" не может вмешиваться в "военные дела", и другими подробностями не располагаем», — рассказал представитель аэропорта.
Он добавил, что, по его данным, военный самолет взял курс на военно-морскую базу Сигонелла, однако не смог уточнить, какую именно травму получил иностранец — бытовую или непосредственно во время учений.
Ранее испанский вертолет «Си хоук» SH-60 взлетел с фрегата F101 «Альваро де Базан» и приземлился на американском эсминце DDG78 «Портер», откуда забрал пострадавшего моряка, которого транспортировали в Одессу.
Международные военные учения Sea Breeze-2020 начались на Украине 20 июля. В этом году в учениях участвуют 2 тысячи военных из восьми стран, также задействованы 27 кораблей и 19 самолетов.