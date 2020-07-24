Из Одессы эвакуирован получивший травму американский моряк - участник многонациональных военных учений Sea Breeze-2020, передает 24 июля УНИАН со ссылкой на сотрудника международного аэропорта «Одесса»

Украинско-американские учения Sea Breeze-2020 пройдут бесконтактно из-за коронавируса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«По нашим данным, также вчера (23 июля. — Ред.) из нашего города Boeing отправился на военно-морскую базу США, расположенную в Италии. Понятно, что подобные самолеты — большая редкость (если не исключение) в одесском аэропорту, но аэропорт "Одесса" не может вмешиваться в "военные дела", и другими подробностями не располагаем», — рассказал представитель аэропорта.

Он добавил, что, по его данным, военный самолет взял курс на военно-морскую базу Сигонелла, однако не смог уточнить, какую именно травму получил иностранец — бытовую или непосредственно во время учений.

Ранее испанский вертолет «Си хоук» SH-60 взлетел с фрегата F101 «Альваро де Базан» и приземлился на американском эсминце DDG78 «Портер», откуда забрал пострадавшего моряка, которого транспортировали в Одессу.

Международные военные учения Sea Breeze-2020 начались на Украине 20 июля. В этом году в учениях участвуют 2 тысячи военных из восьми стран, также задействованы 27 кораблей и 19 самолетов.