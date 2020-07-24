По словам премьера, ликвидация ГФС производится по требованию Европейского Союза, это условие выделения 600 млн евро в рамках макрофинансовой помощи.
«Это фактически условие для второго транша. К концу года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы», — сказал премьер.
По его словам, вместо ГФС будет другой государственный орган. Он будет лишен всех силовых полномочий.
«Новая служба… будет не силовой, а интеллектуальной. У нее будет доступ к базам данных, ресурсам, которая будет интеллектуально искать финансовые нарушения, определять их и передавать в соответствующие органы», — объяснил Шмыгаль.
По данным украинского Минфина, внешний государственный и гарантированный государством долг Украины в 2020 г. в мае составлял $58,4 млрд
23 июля стало известно, что Украина одолжила $2 млрд. Деньги были привлечены под 7,25% годовых с погашением в марте 2033 года путем размещения евробондов.