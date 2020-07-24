Государственная фискальная служба (ГФС) прекратит работу до конца 2020 года. Вместо нее создадут другой государственный орган, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Его слова приводит «РБК-Украина» 24 июля

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«Это фактически условие для второго транша. К концу года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы», — сказал премьер.

По его словам, вместо ГФС будет другой государственный орган. Он будет лишен всех силовых полномочий.

«Новая служба… будет не силовой, а интеллектуальной. У нее будет доступ к базам данных, ресурсам, которая будет интеллектуально искать финансовые нарушения, определять их и передавать в соответствующие органы», — объяснил Шмыгаль.

По данным украинского Минфина, внешний государственный и гарантированный государством долг Украины в 2020 г. в мае составлял $58,4 млрд

23 июля стало известно, что Украина одолжила $2 млрд. Деньги были привлечены под 7,25% годовых с погашением в марте 2033 года путем размещения евробондов.