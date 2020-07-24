Что касается отношения украинцев к президенту Путину и России, то надо различать официальную пропаганду украинских СМИ и реальное положение дел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой «Прикладная социология» Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

Алексей Зубец: Неофициально Путин для украинцев - самый популярный и эффективный политик © Youtube / Алексей Зубец Петром Порошенко, Россия — это источник зла и ненависти, и все украинцы не любят Россию, отметил собеседник издания.

«На самом деле это не так, и наши исследования показали, что президент Путин на три четверти превосходит по популярности президента Зеленского. Тот есть на сегодняшний день Путин является наиболее популярным политиком на Украине. Этот разрыв между официальным отношением к России и президенту Путину с фактическим отношением говорит о том, что пропасть между Украиной и Россией не так велика и страшна, как принято считать на Украине», — рассказал Алексей Зубец.

По его словам, хотя украинцы в этом никогда не признаются, Путин для них — образец эффективного лидера, который системно отстаивает интересы своей страны на международной арене.

Поэтому Путин является наиболее популярным политиком на Украине, заявил Зубец, он примерно на 75% превосходит президента Зеленского по популярности и по интересу населения к деятельности президента.

Полностью интервью можно прочитать здесь.