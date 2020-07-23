Вторая ветка «Турецкого потока» в случае ее запуска в 2021 году может снизить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на 15 миллиардов кубометров в год, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Его слова приводит РИА Новости 23 июля

«Если в следующем году будет построена и запущена вторая ветка "Турецкого потока", то, возможно, будет потеряно еще дополнительно 15 миллиардов транзита, потому что Венгрия тоже сможет перейти на получение газа через "Турецкий поток"», — заявил Макогон в ходе презентации деятельности компании.

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Ранее «Оператор ГТС Украины» сообщил, что транзит газа через газотранспортную систему Украины в январе-июне составил 24,9 миллиарда кубометров, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января.