«Если в следующем году будет построена и запущена вторая ветка "Турецкого потока", то, возможно, будет потеряно еще дополнительно 15 миллиардов транзита, потому что Венгрия тоже сможет перейти на получение газа через "Турецкий поток"», — заявил Макогон в ходе презентации деятельности компании.
По его словам, снижение транзита газа через Украину в первом полугодии напрямую связано с запуском «Турецкого потока».
Ранее «Оператор ГТС Украины» сообщил, что транзит газа через газотранспортную систему Украины в январе-июне составил 24,9 миллиарда кубометров, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января.