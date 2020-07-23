Пользователи соцсетей раскритиковали предвыборную рекламу президента США Дональда Трампа, который вновь баллотируется на эту должность, из-за использования фотографий из Украины

Трамп назвал Путина умным президентом © AP, Alex Brandon

В библиотеке рекламных объявлений указано, что она оплачена DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT, INC.

Рекламный пост построен на противопоставлении порядка и хаоса. На фото с одной стороны — сам Трамп, олицетворяющий порядок, с другой — человек, нападающий на полицейского. Внизу подпись: «Общественная безопасность против хаоса и насилия». Для иллюстрации хаоса авторы использовали фото времен Майдана на Украине.

Политические противники Трампа из Демократической партии США уже отреагировали на эту публикацию. В частности, на нее в своем Twitter отозвался Джесси Лерих, который ранее был пресс-секретарем у Хиллари Клинтон.

Он обвинил действующего президента в том, что тот выступает на стороне душителей демократии.

«Объявление Трампа, которое предупреждает о хаосе и насилии, изображает нападение протестующих на полицейского… Но это фото 2014 года из Киева, когда бандиты Януковича боролись за подавление демократического восстания», — написал Лерих.

LOL



a new Trump ad warning of chaos & violence depicts a cop being attacked by protesters…



…only it's a pic from Kyiv in 2014, when Yanukovich's thugs fought to quash a democratic uprising.https://t.co/VfJujT50Lm pic.twitter.com/QBrlwauo6s — Jesse Lehrich (@JesseLehrich) July 22, 2020

Фотография с майдана Незалежности в Киеве есть в открытом доступе в Wikimedia Commons с лицензией Creative Commons 3.0. То есть ее может использовать кто угодно с указанием автора.

Сейчас рекламного поста на странице «Евангелисты за Трампа» в Facebook уже нет.