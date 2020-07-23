Эксперт обратил внимание на то, как происходит взаимодействие между Москвой и Анкарой в Сирии или Ливии: там тоже есть риски столкновения России и Турции, но стороны отдают предпочтение диалогу.
Политолог также отметил, что во время разговора министров обороны России и Азербайджана российская сторона заверила, что учения на территории Южного и Западного военных округов не связаны с обострением на армяно-азербайджанской границе.
«То есть Россия понимает, что это не ее дело, и она не будет туда вмешиваться», — констатировал Велизаде.
По его словам, у российской стороны есть прямые контакты и с Арменией, и с Азербайджаном, и она пытается эту прямую линию максимально использовать, для того чтобы не дать возможности этой напряженности развиться до стадии, когда могут проявить интерес внешние игроки.
Никто не заинтересован в интернационализации этого конфликта, потому что большой круг интересантов только ухудшает ситуацию, делая эти стороны конфликта крайними в разборках крупных держав, заключил собеседник издания.