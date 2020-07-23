Риски прямого столкновения России и Турции на фоне армяно-азербайджанского конфликта достаточно серьезны и деструктивны. Поэтому и Москва, и Анкара такой вариант не рассматривают и всячески стараются этого сценария избежать. Об этом рассказал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде в интервью изданию Украина.ру

Ильгар Велизаде: Россия не даст внешним игрокам вмешаться в армяно-азербайджанский конфликт © скриншот с видео " Дайджест Москва-Баку"

Политолог также отметил, что во время разговора министров обороны России и Азербайджана российская сторона заверила, что учения на территории Южного и Западного военных округов не связаны с обострением на армяно-азербайджанской границе.

«То есть Россия понимает, что это не ее дело, и она не будет туда вмешиваться», — констатировал Велизаде.

По его словам, у российской стороны есть прямые контакты и с Арменией, и с Азербайджаном, и она пытается эту прямую линию максимально использовать, для того чтобы не дать возможности этой напряженности развиться до стадии, когда могут проявить интерес внешние игроки.

Никто не заинтересован в интернационализации этого конфликта, потому что большой круг интересантов только ухудшает ситуацию, делая эти стороны конфликта крайними в разборках крупных держав, заключил собеседник издания.