Президенту Украины Владимиру Зеленского было легче пойти на переговоры с захватившим заложников в Луцке, чем c представителями народных республик Донбасса. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в комментарии РИА Новости

Развязка событий в Луцке. Власти Украины не решились на штурм и уступили террористу © Волинськи новини

В любом случае, подчеркнул эксперт, удовлетворить требование террориста призвать смотреть фильм несравнимо легче, чем пойти на прямой диалог с Донбассом и удовлетворить пожелания жителей региона об автономии, об амнистии, о придании статуса русскому языку.

«Поэтому Зеленский и пошел на этот шаг, тем более что ролик можно удалить», — категоричен Безпалько.

Политолог отметил, что если бы требование было более абсурдным, украинский президент выполнять его не стал бы, а так Зеленский напомнил о себе, да еще в позитивном ключе.

Фильм, который призвал всех смотреть Зеленский по требованию захватившего заложников, поучительный, но жаль, что о животных заботятся, а о людях, которые живут в Донбассе, нет, добавил специалист.