Ранее Зеленский выполнил требование мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке, и призвал в Facebook всех посмотреть фильм «Земляне», посвящённый проблеме жестокого обращения с животными. После того как мужчину задержали, президент удалил пост в Facebook.
В любом случае, подчеркнул эксперт, удовлетворить требование террориста призвать смотреть фильм несравнимо легче, чем пойти на прямой диалог с Донбассом и удовлетворить пожелания жителей региона об автономии, об амнистии, о придании статуса русскому языку.
«Поэтому Зеленский и пошел на этот шаг, тем более что ролик можно удалить», — категоричен Безпалько.
Политолог отметил, что если бы требование было более абсурдным, украинский президент выполнять его не стал бы, а так Зеленский напомнил о себе, да еще в позитивном ключе.
Фильм, который призвал всех смотреть Зеленский по требованию захватившего заложников, поучительный, но жаль, что о животных заботятся, а о людях, которые живут в Донбассе, нет, добавил специалист.