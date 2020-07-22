Государственное предприятие Украины «НАЭК "Энергоатом"», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций в стране, начало экспортировать электроэнергию в Белоруссию. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба предприятия

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