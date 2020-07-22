«В среду, 22 июля, в полночь начался экспорт произведенной на украинских АЭС электроэнергии в Беларусь. Туда направлен реализованный ГП "НАЭК "Энергоатом" на площадке Украинской энергетической биржи объем — 12 тыс. МВт-часов электроэнергии базовой нагрузки поставкой в период с 22 по 31 июля 2020 года по средневзвешенной цене 948 грн/МВт-час», — сказано в сообщении.
Отмечается, что, согласно контракту, эта электроэнергия предназначена для дальнейшей продажи и/или поставок за границы Украины. При этом покупатель обязан самостоятельно обеспечить доступ к межгосударственным сечениям.