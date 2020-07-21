Вооруженный взрывчаткой мужчина захватил автобус с заложниками в Луцке
Вооруженный взрывчаткой мужчина захватил автобус с заложниками в Луцке
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«Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков срочно вылетел в Луцк для личной координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия», — говорится в сообщении.

В области введен оперативный план «Заложник».    