Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк Волынской области, где вооруженный мужчина захватил в пассажирском автобусе около 20 человек. Об этом 21 июля сообщается в официальном Telegram-канале МВД Украины

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