Сдерживание «ядерной триады» НАТО осуществляется российскими стратегическими ядерными силами, которые включают в себя межконтинентальные баллистические ракеты, стратегическую авиацию и атомные подводные ракетоносцы. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в недавнем комментарии «НьюИнформ»

Военный эксперт описал, чем Россия ответит на все американские «супер-пупер» ракеты © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

«Если говорить про Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) — наземную компоненту, то основой современной группировки являются межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс» шахтного и мобильного базирования. Это основа ударной мощи РВСН сегодня», — указал военный эксперт.

Основу авиационного и морского компонентов стратегического ядерного вооружения России, продолжил специалист, в настоящее время составляют подводные лодки проекта 955 «Борей» и стратегические бомбардировщики-ракетоносцы.

Если говорить про морские стратегические ядерные силы, то в России уже серийно поставляются флоту ракетные подводные крейсера стратегического назначения типа «Борей», которые оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава», перечислил Коротченко.

Что касается авиационной компоненты ядерных сил, то, по его словам, у России есть бомбардировщики Ту-160 и Т-95МС, которые несут крылатые ракеты воздушного базирования с ядерным зарядом.

Он также отметил, что сдерживание осуществляется посредством постоянного боевого дежурства и готовности к применению российских стратегических ядерных сил для нанесения ответно-встречного удара.

Собеседник издания добавил, что названные типы вооружения — это основа и структура, поскольку каждая составляющая «ядерной триады» содержит множество наименований вооружения.