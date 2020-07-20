«В ночь с 19 на 20 июля сумчане жаловались на неприятный запах в городе. По предварительной информации, вблизи села Ганновка произошел выброс одоранта — вещества, которое добавляют к природному газу, являющегося токсичным веществом 2-го класса опасности с характерным запахом. Низкие концентрации (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания», — написал чиновник.
Он призвал местных жителей самостоятельно принять меры предосторожности, в том числе — закрыть окна и увлажнять воздух в помещении. В случае ухудшения самочувствия Журба попросил обратиться за помощью к врачу.