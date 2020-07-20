Выброс опасного токсичного вещества-одоранта произошел в Сумах, местным жителям советуют закрыть окна и увлажнять воздух в помещении. Об этом 20 июля сообщил заместитель сумского мэра Александр Журба в Facebook

Атомная беда. Грозит ли Украине новый Чернобыль? © commons.wikimedia.org, DENAMAX Он призвал местных жителей самостоятельно принять меры предосторожности, в том числе — закрыть окна и увлажнять воздух в помещении. В случае ухудшения самочувствия Журба попросил обратиться за помощью к врачу.