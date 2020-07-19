В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий выразил мнение, что бывший вице-президент США Джо Байден в случае прихода к власти не спустит с рук того, что кто-то передал компрометирующую его информацию, связанную с Украиной, личному адвокату президента США Рудольфу Джулиани

По словам эксперта, с Украиной США всё ясно, и нет вопросов, которые требовали бы проведения каких-либо расследований.

«Это не значит, что при необходимости не обрушится праведный гнев кого-то на холме на чью-то конкретную голову на Украине, независимо от того, кто станет президентом. Я подозреваю, что Байден кое-кому там и отомстить захочет, потому что на него компромат подкинули», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. «Украинское досье» Джулиани © AFP, CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани в конце прошлого года вскоре после запуска демократами процедуры импичмента начал собирать компромат на политического оппонента своего клиента и, как утверждает, во время поездки на Украину, Кипр и в Венгрию собрал доказательства вымогательства, взяточничества и отмывания денег Джо Байденом, а также сговора Национального комитета Демократической партии с Украиной для уничтожения Трампа во время избирательной кампании-2016.

«Cтанет Байден президентом, и чью-то голову потребует кинуть собакам на съедение, запросто», — заявил Дробницкий.

Как пишет газета The Financial Times, после ареста американских бизнесменов выходцев из СССР Льва Парнаса и Игоря Фрумана Джулиани начал сотрудничать с бывшим сотрудником посольства Украины в США Андреем Телиженко и бывшим депутатом Верховной Рады Андреем Артёменко, который рассказывал западным СМИ о помощи украинской стороны предвыборному штабу демократов в сборе компромата на Трампа.