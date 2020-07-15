Дмитрий Дробницкий: Став президентом США, Байден захочет отомстить кое-кому на Украине

В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий рассказал, какое влияние на американскую внутреннюю политику оказывает украинский фактор, и как Вашингтон будет выстраивать отношения с Киевом, если на ноябрьских выборах победит бывший вице-президент страны Джо Байден, курировавший Украину при администрации Барака Обамы

В Соединённых Штатах вновь зазвучала украинская тема. 10 июля адвокат американского президента Рудольф Джулиани заявил, что во времена правления Барака Обамы и Петра Порошенко на Украине разворовали иностранную материальную помощь на сумму $5,3 млрд, но прошлая администрация Белого дома заблокировала расследование по этому эпизоду.

По его словам, коррупционная цепочка выглядела так: миллиардер Джордж Сорос - бывший вице-президент США Джо Байден; послы США на Украине Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор; заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, ранее работавший заместителем американского посла в Киеве; Пётр Порошенко и Арсений Яценюк; глава НАБУ Артём Сытник; бывший заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько. Анатолий Вассерман об украденных миллиардах: Украина в таком аховом положении, что хуже уже не будет © РИА Новости, Александр Натрускин

Почему в Америке вспомнили об украинском кейсе, и повлияет ли он на расклад сил в президентской гонке, в интервью изданию Украина.ру объяснил американист Дмитрий Дробницкий.

- Дмитрий, если обвинения подтвердятся, понесёт ли кто-то на Украине или в Штатах реальное наказание?

— Вряд ли. Американские деньги, выделяемые на помощь «молодым демократиям», разворовываются стабильно, всегда, без особых проблем и последствий для разворовывающих. Редко можно назвать случаи, когда деньги действительно реально находили и сажали людей. Это большая редкость. Единственное что, если каким-то образом будет доказана коррупция человека, который в Америке выдавал деньги и реально получал за это откаты или прочие «пряники», тогда ещё может быть, а так то, что деньги, выделяемые по линии Госдепартамента и других ведомств различного развития регулярно разворовывается. В общем это негласно считается обычным делом и издержками соответствующей деятельности, так что ждать, что эта история выльется в большой скандал в Соединённых Штатах, думаю, не стоит.

— Будет ли Демократическая партия отвечать на заявления Джулиани или проигнорирует?

— Дежурным образом ответят. В каждом таком случае важна конкретика, будут ли конкретные документы предъявлены в ходе какого-нибудь слушания в Конгрессе, станет ли это большим скандалом, будет ли это широко, во-первых, освещено, а во-вторых, подтверждено реальными документами, в которых действительно видно, что конкретный человек в Америке заранее знал, что деньги будут разворованы и участвовал в этом воровстве, получив за это деньги.

Очевидно же, что соответствующей деятельностью занимался сын Джо Байдена Хантер и получал зарплату ни за что, просто потому что папа разруливал конфликты в Кабинете министров. Ничего же ему за это ещё не было, несмотря на то, что всё известно: вот человек, вот его трудовой договор, вот он на Украине бывал хорошо, если наездами, но тем не менее, деньги получал.

Надо очень вовремя и очень грамотно поймать человека со всеми доказательствами прям на горячем, когда кэш брал, скажем, например, от украинцев. Вот тогда да, и это должно быть доказано в ходе какого-либо прокурорского расследования или в ходе слушания в Конгрессе.

- Порошенко открыто заявлял, что поддерживает демократов, и те отвечали взаимностью. А Зеленский смог наладить контакты либо с демократами, либо с республиканцами?

— Последнее, что я могу по этому поводу сказать, что во время слушаний в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа, спровоцированной его телефонным разговором с Владимиром Зеленским, допрашивали людей, которые работали по Украине — бывшего посла США в Киеве Мари Йованович, бывшего спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера и других людей, — большинство из них к тому моменту уже не работали, и все они рассказывали одну и ту же вещь: Госдепартамент Трампа очень серьёзно убеждал в том, что Украина — это всё-таки демократия, это важная страна, что новый президент, он всё-таки другой, что это не обамовские ребята, что с ними надо работать и развивать отношения, и Трамп каждый раз реагировал скучно, ему это было в крайней степени не интересно. Порошенко в 2016 году дал приказ о спецоперациях в Крыму, но Байден его не поддержал – Деркач © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

С чего вырос тот телефонный разговор — ну, раз такие друзья, пусть тогда помогут, пусть скажут, что там было с Байденом в тот раз, что было с теми демократами, которые сотворили новую Украину, расскажите. Беседа с Зеленским была по большей части ни о чём, как выяснилось, слепить импичмент не удалось, но факт остаётся фактом: Трампа постоянно пытались убедить наладить контакты, но так и не убедили. Да, Трамп поставлял какие-то вооружения Украине, но всё это по большому счёту а) копейки, b) насколько я понимаю, противотанковые комплексы в руки ВСУ так и не попали, c) это хорошая галочка для Трампа, он сказал, что в отличие от Обамы действительно помогал. На этом галочка поставлена, «демократии» помогли, с Россией поговорили жёстко, на этом разговор заканчивается.

Я сейчас не очень представляю, кто и как будет налаживать контакты с американцами. Зеленский явно не того размера фигура, чтобы налаживать лично контакты с Трампом, налаживать, наверно, надо с аппаратом советника по нацбезопасности. Может ли это сделать кто-то в нынешнем украинском правительстве, я сильно сомневаюсь. Никаких контактов с администрацией США нет, это всё-таки не тот уровень, который был бы, если бы президентом стала Хиллари Клинтон. 20 сентября 2016 года на сессии ООН в Нью-Йорке она прям представила Петру Порошенко весь состав своей бригады, представила своего помощника Джона Подесту, «вот твой новый хозяин, его слушай». Там всё было серьёзно, внешнее управление было.

Трампу это малоинтересно. Да, по линии Госдепартамента какие-то вялые телодвижения ведутся по Украине, какие-то проукраинские высказывания делаются, но это всё, что называется, бюрократическая рутина.

Сейчас к власти рвётся Джо Байден. Если он станет президентом США, ясно, что будут попытки опять вернуть счастливое время внешнего управления, что барин вернулся. Как Трамп и его сторонники будут относиться к тому, что на Украине по большому счёту ждут, что Байден вернётся? Негативно. Во-первых, нет людей, во-вторых, не тот контекст. Я вообще не понимаю, кто будет налаживать эти контакты, к тому же в нынешней политической ситуации внутри самих США вообще непонятно, как налаживать какие-то контакты и выстраивать какую-то линию поведения. Мне кажется, это сейчас бесполезное занятие. Многие клиенты Соединённых Штатов остались в таком непонятном положении, что им делать. Если раньше была жёсткая, чёткая и ясная линия, причём она не менялась между республиканцем Джорджем Бушем-младшим и демократом Бараком Обамой, лишь нюансы, а вот сейчас что делать? Может, этих клиентов скоро вообще не будет — в случае победы Трампа участие США в построении всяких демократий сократится до минимума. Нулевым оно вряд ли будет, потому что это удобный способ пощипать за усы своих стратегических конкурентов вроде России и Китая, но чтобы прям заниматься этим последовательно, такого не будет.

- В начале июля стало известно, что федеральный прокурор США Ричард Донохью, который координировал все расследования Минюста США, касающиеся Украины, по предложению генерального прокурора США Уильяма Барра стал его заместителем. Можно расценивать это назначение так, что интерес к украинскому досье пропал, поэтому не нужен отдельный человек, занимающийся этим направлением, или это не более чем рядовая кадровая перестановка?

— Я думаю, что в данном случае это кадровые перестановки, и вообще по Украине всё ясно: нет никаких вещей, которые требовали бы жёсткого расследования, что то-то неясно и надо докопаться. Гораздо большего ждут от прокурора Джона Дурама, который ведёт расследование истоков «русского дела», нарушений Минюста и команды Обамы, и вообще Байден присутствовал на всяких встречах, где определялась стратегия борьбы против Трампа, дело Майкла Флинна, к которому Трамп лично очень хорошо относится, дело его бывшего советника Роджера Стоуна. Вот это считает перспективным направлением, и от этого прокурора требуют результата, а Украина — это так, довесочек, мол, а ещё он, вот понимаете, яблоки на Украине воровал. Шпаковский сказал, что будет с Россией и Белоруссией, если президентом США станет Байден © AP,

Так что Украина давно ушла. Это не значит, что при необходимости не обрушится праведный гнев кого-то на холме на чью-то конкретную голову на Украине, независимо от того, кто станет президентом. Я подозреваю, что Байден кое-кому там и отомстить захочет, потому что на него компроматик подкинули. Мы же до конца в общем и целом не знаем, часть документов передана в Минюст и засекречена по тому, что в частном порядке накопал Руди Джулиани, а он много чего накопал. Кто-то же этот компромат дал, станет Байден президентом, и чью-то голову потребует кинуть собакам на съедение, запросто. Но важности самой украинской темы нет. В чём заключается суть борьбы: одни американские политики, что должна быть внешнеполитическая линия, связанная с демократией в различных странах, чтобы свергать диктаторов, говорить о правах человека в России и Китае, линия связана с этим, в связи с этим они требуют не махать рукой на Украину, поскольку в противном случае риторика "российской пропаганды" о том, что Украина — это несостоявшееся государство, возобладает, а другие говорят, ну и фиг с ней, пусть возобладает, у нас там Китай, у нас глобальное соревнование, мы от России по гиперзвуку отстаём, к чёртовой бабушке эту Украину, у нас задачи более конкретные. Вот такая борьба идёт, причём на разных уровнях — и в Конгрессе, и у президента, — но такого интереса к Украине, который был при Обаме, такого нет и вряд ли когда-либо будет и даже при Байдене вряд ли будет, если он станет президентом.