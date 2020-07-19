Главная цель правящей партии «Слуга народа» на местных выборах — вступить в коалицию с местными региональными элитами. Это для не так токсично. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Трамп не зачистит демократов на Украине, потому что она ему неинтересна © Facebook, Ruslan Bortnik

Возможно, что где-то «Слуге народа» на местном уровне придется вступить в формальные или неформальные коалиции и с одной, и с другой политической силой, рассуждает политолог.

Это для них уже токсично, они будут пытаться всячески избежать такого сценария, но вряд ли всюду этого удастся избежать, подчеркнул Бортник.

Во всяком случае, те или иные партии на местном уровне — это просто франшизы местных элит, которые на идеологические различия смотрят спокойно и прохладно, заключил собеседник издания.