«Это не так токсично. Но не всюду это будет возможно. В некоторых советах на востоке Украины как раз возможен союз с ОПЗЖ и местными элитами, а на западе Украины — с региональными элитами и "Европейской солидарностью"», — перечислил эксперт.
Возможно, что где-то «Слуге народа» на местном уровне придется вступить в формальные или неформальные коалиции и с одной, и с другой политической силой, рассуждает политолог.
Это для них уже токсично, они будут пытаться всячески избежать такого сценария, но вряд ли всюду этого удастся избежать, подчеркнул Бортник.
Во всяком случае, те или иные партии на местном уровне — это просто франшизы местных элит, которые на идеологические различия смотрят спокойно и прохладно, заключил собеседник издания.