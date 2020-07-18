Государства англосаксонского мира всячески поощряют казнокрадство в тех регионах, которым они предоставляют свои кредиты, именно для того, чтобы было технически невозможно эти кредиты потом погасить. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман об украденных миллиардах: Украина в таком аховом положении, что хуже уже не будет © РИА Новости, Александр Натрускин Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере 5,3 миллиарда долларов.

«Англосаксы в последние десятилетия, когда разрабатывалась политика так называемого неоколониализма, всячески поощряют казнокрадство в тех регионах, которым они предоставляют свои кредиты, именно для того, чтобы было технически невозможно эти кредиты потом погасить», — указал эксперт.

Соответственно, страна, однажды взявшая кредит у МВФ, у Всемирного банка или напрямую у Соединенных Государств Америки, раз и навсегда окажется на крючке, подчеркнул Вассерман.

Что касается разоблачений Джулиани, добавил публицист, то для тех, кто более-менее знаком с положением дел на Украине и с самим понятием «Украина», это все вполне очевидно, и удивляться можно разве что тому, что американцы этого раньше не знали.