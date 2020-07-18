Ранее Верховная Рада назначила дату местных выборов — они должны состояться 25 октября.
Политик подчеркнул, что представители власти даже не скрывают, что пришли править страной «одноразово», поэтому для всех граждан Украины будет лучше от их отставки.
«Эта власть должна как можно быстрее уйти, и чем быстрее это произойдет, тем вероятнее, что мы успеем еще хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну», — уверен Рабинович.
По его словам, нынешние власти забрали у украинцев землю, «убивают» пенсионеров, отнимают право учиться и лечиться, и при этом с «честными глазами» рассказывают, что страна нормально живет. Парламентарий добавил, что власть сменится уже в октябре благодаря местным выборам.