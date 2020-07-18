Шансы Украины сохраниться как страны повысятся, если действующая власть как можно скорее уйдет в отставку. Об этом заявил депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Его слова парламентария приводятся на сайте политической силы 17 июля

«Период романтической юности закончился»: Рабинович назвал еще одно нарушенное обещание Зеленского © Facebook, Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя"

Политик подчеркнул, что представители власти даже не скрывают, что пришли править страной «одноразово», поэтому для всех граждан Украины будет лучше от их отставки.

«Эта власть должна как можно быстрее уйти, и чем быстрее это произойдет, тем вероятнее, что мы успеем еще хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну», — уверен Рабинович.

По его словам, нынешние власти забрали у украинцев землю, «убивают» пенсионеров, отнимают право учиться и лечиться, и при этом с «честными глазами» рассказывают, что страна нормально живет. Парламентарий добавил, что власть сменится уже в октябре благодаря местным выборам.