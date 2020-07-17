Водитель Daewoo Lanos избил двух патрульных в центре Одессы, которые остановили его за нарушение правил дорожного движения и повреждение дорожного знака. Об этом 17 июля сообщает областная полиция

Инцидент произошел в Приморском районе города на ул. Маразлиевской.

«Нарушитель въехал на улице Маразлиевской в дорожный знак, и остановившие его полицейские проинформировали нарушителя о привлечении к ответственности. После этого водитель Daewoo Lanos набросился на членов экипажа патрульной полиции и нанес им повреждения в виде ушиба головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмы», — сообщили в главке.

В Николаеве водитель бежал от полицейских в одних трусах © Nate Steiner / flickr

За нарушение правил дорожного движения на мужчину составили протокол по ст. 124 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

По факту насилия в отношении работников полиция открыла производство по ч. 2 ст. 345 УКУ, которая предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.