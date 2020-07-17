Инцидент произошел в Приморском районе города на ул. Маразлиевской.
«Нарушитель въехал на улице Маразлиевской в дорожный знак, и остановившие его полицейские проинформировали нарушителя о привлечении к ответственности. После этого водитель Daewoo Lanos набросился на членов экипажа патрульной полиции и нанес им повреждения в виде ушиба головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмы», — сообщили в главке.
После этого правонарушитель попытался скрыться, но полицейские его задержали и вызвали следственно-оперативную группу. Травмированным правоохранителям оказана медицинская помощь.
За нарушение правил дорожного движения на мужчину составили протокол по ст. 124 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.
По факту насилия в отношении работников полиция открыла производство по ч. 2 ст. 345 УКУ, которая предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.