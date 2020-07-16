Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент заявил, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, и пригрозил ответными мерами. Его слова приводит РИА Новости

«На основании обширного анализа правительство пришло к выводу, что российские игроки почти наверняка пытались вмешаться во всеобщие выборы 2019 года через привлечение внимания в интернете к незаконно добытым и слитым правительственным документам», — цитирует агентство Рааба.

Он сказал, что секретные документы, связанные с соглашением о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконным образом добыты перед всеобщими выборами 2019 года и распространены онлайн через платформу Reddit.

Никаких доказательств того, что к этому якобы причастна РФ, он не привел. Он также признал, что «свидетельств широкомасштабной российской кампании по вмешательству во всеобщие выборы нет».

Рааб добавил, что «проводится уголовное расследование, так что для нас будет неуместным говорить на этом этапе что-либо еще».

Чиновник также указал, что «правительство оставляет за собой право ответить принятием уместных мер в будущем».