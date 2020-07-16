Как отметил Шевченко, экономика Украины начинает выходить из ограничений, введенных во время карантина.
«Но она продолжает стагнацию… Во-первых, безусловно, я поддерживаю политику НБУ относительно обеспечения макроэкономической, макрофинансовой стабильности банковской системы… Однако в нынешних условиях этот инструмент должен отвечать не только макрофинансовой стабильности, но и созданию условий дальнейшего экономического роста», — сказал он.
По его словам, инструмент инфляционного таргетирования уже продемонстрировал свою эффективность. Также Шевченко отметил, что НБУ и далее будет принимать меры для обеспечения финансовой устойчивости банков.