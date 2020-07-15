Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал Верховную Раду не поддерживать проект закона относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях. Об этом 15 июля он написал в Facebook

По его словам, этот законопроект предусматривает существенные изменения в образовательном и языковом законодательстве, направленные на сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе.

«Законопроект предлагает сорвать переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 года учащихся 5-11-х классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года», — написал он.

Головачев: Нигде в мире государство не смогло репрессиями решить языковые вопросы © Facebook, Головачев Андрей

Кроме того, Кремень отметил, что во всех школах Украины можно будет преподавать один или несколько предметов, в том числе на русском языке.

По его словам, «утверждения, что этот законопроект направлен на защиту нарушенных конституционных прав российского или других национальных меньшинств, не соответствуют действительности. Поскольку закон Украины «Об образовании», языковые нормы которого были предметом рассмотрения в Конституционном суде, решением Конституционного суда № 10-р/2019 от 16 июля 2019 года признан соответствующим Конституции Украины».