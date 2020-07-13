В противном случае гаранты этого соглашения (Российская Федерация, Германия и Франция) признают, что Украина не выполняет свои обязательства, ну а последствия этого очевидны, подчеркнул эксперт.
«Сейчас значительная часть санкций Евросоюза против Российской Федерации обосновывается именно тем, что якобы это РФ препятствует исполнению Минских соглашений. Если Германия и Франция признают, что их исполнению препятствует Украина, то эти санкции будут отменены. А ведь президент Зеленский недавно заявлял, что Минские соглашения для того и заключены, чтобы обосновать санкции против России», — подчеркнул Вассерман.
Он добавил, хотя Европа продлила антироссийские санкции на полгода, то когда пройдет полгода и опять наступит время решать, продлевать санкции или не продлевать, положение в США может изменится настолько, что Вашингтон не будет давить на Брюссель с целью их продления.