Россия так или иначе выдвинула Киеву ультиматум в ходе недавних переговоров в Берлине, когда было заявлено, что Украина должна в кратчайшие сроки представить свой план выполнения Минских соглашений. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Европа близка к тому, чтобы снять санкции с России © РИА Новости, Александр Натрускин

«Сейчас значительная часть санкций Евросоюза против Российской Федерации обосновывается именно тем, что якобы это РФ препятствует исполнению Минских соглашений. Если Германия и Франция признают, что их исполнению препятствует Украина, то эти санкции будут отменены. А ведь президент Зеленский недавно заявлял, что Минские соглашения для того и заключены, чтобы обосновать санкции против России», — подчеркнул Вассерман.

Он добавил, хотя Европа продлила антироссийские санкции на полгода, то когда пройдет полгода и опять наступит время решать, продлевать санкции или не продлевать, положение в США может изменится настолько, что Вашингтон не будет давить на Брюссель с целью их продления.