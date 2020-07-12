В Сети появилось видео, на котором киевские школьники после сдачи экзамена внешнего независимого оценивания (ВНО) говорили оскорбительные вещи в адрес крымских татар. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщило издание «Страна»

На видео, которое на своей странице в Facebook опубликовал Гирей Баталов, выпускница школы №90, отвечая на вопрос подруги, заявила, что «ненавидит ВНО», а также «крымских татар». Об этом же сказали несколько других школьников — они возмутились, что не смогли ответить на вопросы экзамена по истории, связанные с историей Крыма.

Представители школы уже опубликовали свои извинения.

«Просим прощения у всего крымскотатарского народа, коренного народа Украины, за оскорбление чести и достоинства, что содержится в опубликованном видео нашей выпускницы. В полной мере разделяем возмущение проявлением дискриминации по национальному признаку, понимаем недопустимость таких позорных высказываний в чью-либо сторону», — говорится в сообщении.

Театр одного актера: какими обещаниями Зеленский кормит крымских татар © РИА Новости, Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

Скандальное видео выпускница со своей страницы в соцсети удалила.