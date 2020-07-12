Авиакомпания Windrose перенесла рейс «Борисполь – Пула» на 7 часов из-за новых правил въезда в Хорватию для украинцев, которые начали действовать в ночь на 11 июля. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба авиаперевозчика

Скандал с задержанными в Греции украинцами: людей обещают отправить на Украину © REUTERS, Alkis Konstantinidis

«Сразу же после получения информации о решении правительства Хорватии о необходимости обязательного ПЦР-тестирования на Covid-19 для пассажиров въезжающих в Хорватию, авиакомпания обратилась за соответствующей помощью в посольство Украины в Хорватии», — говорится в сообщении.

Так, вылет, изначально намеченный на 14:00, был перенесен на 21:00, субботы 11 июля. Обратно в аэропорт «Борисполь» самолет должен вернуться уже в 02:40.

«Пассажиры данного рейса могут пройти ПЦР-тест в действующей круглосуточной лаборатории в МА "Борисполь" на 48-й стойке терминала D. В данном случае лаборатория гарантировала предоставление результата в течение 6 часов. В рабочем порядке — в течение 24 часов. Стоимость составляет 2 100 грн», — добавили в авиакомпании.

Ранее в Афинах на контроле в аэропорту задержали 17 граждан Украины, включая детей, которые прилетели из Киева. Свои действия греческая сторона объяснила запретом на въезд граждан из третьих стран на территорию Евросоюза из-за карантинных ограничений. После задержания они были отправлены в полицейский участок, где и забыли заперты в плохих гигиенических условиях.

Министерство иностранных дел Украины впоследствии призвало предотвратить продажу авиабилетов за границу гражданам, которых могут не впустить в страну назначения из-за ограничительных мер.