Президент Владимир Зеленский обсудил с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, который находился на Украине с рабочим визитом, динамику развития украинско-турецкого сотрудничества в военной сфере. Об этом 10 июля сообщается на сайте Офиса президента Украины

«Была отмечена готовность сторон к тесному взаимодействию в контексте привлечения в июне 2020 году Украины к программе НАТО "Партнерство расширенных возможностей". Стороны согласились проработать возможность открытия двустороннего консультационного механизма по вопросам безопасности в регионе Черного и Азовского морей», — говорится в сообщении.

Новая Турция как альтернатива Новороссии. Три мифа об османском владычестве в регионе © Public domain

Стороны согласились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

Во время разговора стороны обсудили ряд практических вопросов сотрудничества в оборонно-промышленной отрасли.

Собеседники сошлись во мнении, что динамика политических контактов между двумя странами выросла после смягчения карантинных мероприятий.