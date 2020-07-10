«Была отмечена готовность сторон к тесному взаимодействию в контексте привлечения в июне 2020 году Украины к программе НАТО "Партнерство расширенных возможностей". Стороны согласились проработать возможность открытия двустороннего консультационного механизма по вопросам безопасности в регионе Черного и Азовского морей», — говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил за финансовую помощь на закупку товаров для Вооруженных сил Украины, а также за помощь по оздоровлению в Турции детей и членов семей украинских погибших военных.
Стороны согласились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.
Во время разговора стороны обсудили ряд практических вопросов сотрудничества в оборонно-промышленной отрасли.
Собеседники сошлись во мнении, что динамика политических контактов между двумя странами выросла после смягчения карантинных мероприятий.