«Друзья, поздравляем! Мы сейчас на Черниговщине вместе с Юлией Тимошенко. Юля, спасибо тебе за поддержку. Мы сейчас провели замечательную встречу в Ичне. У нас выборы в 208-м округе. Тимошенко продемонстрировала большую мудрость и большую доброту своего сердца, когда поддержала меня на этих выборах», — написал Ляшко.
Ляшко отметил, что они взаимно извинились друг перед другом за то, что ранее могли друг друга обозвать. Но сейчас объединились, чтобы «остановить развал страны».
После этого Ляшко спросил, какие впечатления у Тимошенко от Черниговской области, и чтобы лидера «Батькивщины» было лучше видно, передвинул телефон. Когда уже говорила Тимошенко, запись велась вверх тормашками.