«Друзья, поздравляем! Мы сейчас на Черниговщине вместе с Юлией Тимошенко. Юля, спасибо тебе за поддержку. Мы сейчас провели замечательную встречу в Ичне. У нас выборы в 208-м округе. Тимошенко продемонстрировала большую мудрость и большую доброту своего сердца, когда поддержала меня на этих выборах», — написал Ляшко.

Тимошенко вернулась в большую политику: с олигархами и новой «партией регионов»
Тимошенко вернулась в большую политику: с олигархами и новой «партией регионов»
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Ляшко отметил, что они взаимно извинились друг перед другом за то, что ранее могли друг друга обозвать. Но сейчас объединились, чтобы «остановить развал страны».

После этого Ляшко спросил, какие впечатления у Тимошенко от Черниговской области, и чтобы лидера «Батькивщины» было лучше видно, передвинул телефон. Когда уже говорила Тимошенко, запись велась вверх тормашками. 