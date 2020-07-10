Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко во время совместной поездки в Черниговскую область с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, где осенью он намерен баллотироваться в Раду, вел трансляцию вверх тормашками, когда передал слово Тимошенко. Видео 10 июля обнародовано на Facebook Ляшко

«Друзья, поздравляем! Мы сейчас на Черниговщине вместе с Юлией Тимошенко. Юля, спасибо тебе за поддержку. Мы сейчас провели замечательную встречу в Ичне. У нас выборы в 208-м округе. Тимошенко продемонстрировала большую мудрость и большую доброту своего сердца, когда поддержала меня на этих выборах», — написал Ляшко.

Тимошенко вернулась в большую политику: с олигархами и новой «партией регионов» © ba.org.ua

После этого Ляшко спросил, какие впечатления у Тимошенко от Черниговской области, и чтобы лидера «Батькивщины» было лучше видно, передвинул телефон. Когда уже говорила Тимошенко, запись велась вверх тормашками.