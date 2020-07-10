Постоянную комиссию по поиску пропавших без вести в Донбассе и пленных создадут при Кабмине Украины. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба Офиса президента

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«Участники заседания обсудили, в частности, вопрос создания при кабинете министров Украины постоянной комиссии по розыску пропавших без вести. По словам координатора рабочей группы Николая Колесника, это позволит сформировать реестр пропавших без вести по категориям и решит вопросы деятельности поисковых групп», — говорится в материале.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что на заседании правительственного комитета согласовано постановление правительства о создании и составе комиссии. По ее словам, соответствующее решение может быть принято в ближайшее время.