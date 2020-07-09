Эксперт считает, что на данный момент американское общество полностью утратило контроль над здравым смыслом, поскольку эта страна обладает достаточно короткой историей, однако и ее она стремится уничтожить.
«Если американцы откажутся от Вашингтона, Рузвельта и Марка Твена, то от них почти ничего не останется. Они не понимают, что они разрушают основу государства. Культура, история — это цивилизация, на основе которой стоит любая страна», — подчеркнул Кедми.
По его мнению, если Америка продолжит идти по выбранному пути, то ее просто не станет без культуры, литературы и кино: Вашингтону предстоит отказаться и от Голливуда, так как он также изначально был «расистским».
После всего этого останется лишь убитый в результате полицейского насилия Джордж Флойд, который становится олицетворением протестов и погромов, добавил специалист.
Наркоманы и преступники не создают ничего позитивного, поэтому если Америка откажется от своей истории и белого населения, достаточно скоро страна превратится в Зимбабве, резюмировал он.