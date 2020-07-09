Массовые беспорядки в США, сопровождаемые сносом памятников, в обозримом будущем могут привести к исчезновению американского государства. Об этом рассказал израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в недавнем эфире ITON-TV

«Падение колосса»: Захарова заявила о крахе свободы слова и СМИ в США © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«Если американцы откажутся от Вашингтона, Рузвельта и Марка Твена, то от них почти ничего не останется. Они не понимают, что они разрушают основу государства. Культура, история — это цивилизация, на основе которой стоит любая страна», — подчеркнул Кедми.

По его мнению, если Америка продолжит идти по выбранному пути, то ее просто не станет без культуры, литературы и кино: Вашингтону предстоит отказаться и от Голливуда, так как он также изначально был «расистским».

После всего этого останется лишь убитый в результате полицейского насилия Джордж Флойд, который становится олицетворением протестов и погромов, добавил специалист.

Наркоманы и преступники не создают ничего позитивного, поэтому если Америка откажется от своей истории и белого населения, достаточно скоро страна превратится в Зимбабве, резюмировал он.