Не РФ и не США: Telegram-канал Украина.ру узнал, кто является главным врагом Украины

Ранее канал запустил опрос и узнал у подписчиков, кто, по их мнению, является главным врагом Украины.
Более половины (53%) проголосовавших считают, что главным недругом страны является она сама. По 17% респондентов видят для Украины угрозу в лице США и «всех соседей, у которых коровы не дохнут».
По мнению 4% опрошенных, Украина со всех сторон окружена врагами. Еще 3% почуяли опасность с востока — со стороны России.
Два процента опрошенных назвали врагами Украины инопланетян. Столько же считают, что у страны нет недругов.
По 1% заподозрили угрозу со стороны ЕС и масонов. А Китай сочли безопасным для Украины.