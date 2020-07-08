Не РФ и не США: Telegram-канал Украина.ру узнал, кто является главным врагом Украины

Больше России, ЕС, США и масонов Украине следует опасаться самой себя. Telegram-канал Украина.ру 8 июля подвел итоги собственного голосования

Telegram-канал Украина.ру узнал имя самого влиятельного политика на Украине © Daniel Tokarets / flickr канал запустил опрос и узнал у подписчиков, кто, по их мнению, является главным врагом Украины.

Более половины (53%) проголосовавших считают, что главным недругом страны является она сама. По 17% респондентов видят для Украины угрозу в лице США и «всех соседей, у которых коровы не дохнут».

По мнению 4% опрошенных, Украина со всех сторон окружена врагами. Еще 3% почуяли опасность с востока — со стороны России.

Два процента опрошенных назвали врагами Украины инопланетян. Столько же считают, что у страны нет недругов.

По 1% заподозрили угрозу со стороны ЕС и масонов. А Китай сочли безопасным для Украины.