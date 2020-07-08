«Учитывая рекомендации правительства, могу сказать одно: до конца карантина обучение будет дистанционным. Департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения», — заявил градоначальник.
По его словам, таким образом, каждая школа имеет возможность адаптировать программу к возможностям учителей и учеников.
Вместе с тем Кличко подчеркнул, что город делает все, чтобы школы открылись с 1 сентября при благоприятных условиях.