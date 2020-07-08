Учебные заведения Киева готовятся к дистанционному обучению в школах с сентября. Об этом 8 июля сказал мэр города Виталий Кличко в ходе брифинга, который транслировался в Facebook

«Учитывая рекомендации правительства, могу сказать одно: до конца карантина обучение будет дистанционным. Департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения», — заявил градоначальник. Деградация на фоне пандемии. Что ждет школы Украины осенью © dp.informator.ua Вместе с тем Кличко подчеркнул, что город делает все, чтобы школы открылись с 1 сентября при благоприятных условиях.