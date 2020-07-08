Во вторник, 7 июля, Болсонару сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Для этого президент лично пришел к журналистам. Болсонару, и окружавшие его журналисты были в масках и соблюдали социальную дистанцию. В конце заявления политик отошел от людей и снял маску, чтобы продемонстрировать, что хорошо себя чувствует.
«Несмотря на то, что он знал, что заражен COVID-19, президент Жаир Болсонару продолжил действовать преступным образом и подвергать риску жизни других людей», — говорится в сообщении ABI.
В заявлении утверждается, что Болсонару «нарушил рекомендованный врачами режим изоляции», пригласил представителей СМИ, чтобы «лично проинформировать их».
Президента обвинили в нарушении двух статей Уголовного кодекса, что может повлечь за собой штраф и тюремный срок.