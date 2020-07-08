Бразильская ассоциация прессы (ABI) планирует подать в суд на заразившегося коронавирусом президента Бразилии Жаира Болсонару за то, что тот подверг риску журналистов на пресс-конференции, в ходе которой объявил о заражении COVID-19. Об этом в среду, 8 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на ABI

Болсонару пригрозил вывести Бразилию из ВОЗ по примеру США © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Для этого президент лично пришел к журналистам. Болсонару, и окружавшие его журналисты были в масках и соблюдали социальную дистанцию. В конце заявления политик отошел от людей и снял маску, чтобы продемонстрировать, что хорошо себя чувствует.

«Несмотря на то, что он знал, что заражен COVID-19, президент Жаир Болсонару продолжил действовать преступным образом и подвергать риску жизни других людей», — говорится в сообщении ABI.

В заявлении утверждается, что Болсонару «нарушил рекомендованный врачами режим изоляции», пригласил представителей СМИ, чтобы «лично проинформировать их».

Президента обвинили в нарушении двух статей Уголовного кодекса, что может повлечь за собой штраф и тюремный срок.