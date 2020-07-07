Конституционный суд Украины 7 июля рассмотрит дело о конституционности закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Об этом накануне сообщила пресс-служба КС

На неконституционности оспариваемого закона настаивают более 50 членов Верховной Рады. По их мнению, он «направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам».

Кроме того, депутаты считают, что языковой закон нарушает конституционные права граждан на использование и защиту родного языка, развитие языковой самобытности коренных народов и национальных меньшинств Украины, а также сужает содержание и объем существующих прав и свобод.

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Закон о языке, подписанный экс-президентом Украины Петром Порошенко, вступил в действие 16 июля 2019 года. Он признает украинский язык единственным государственным во всех сферах общественной жизни на всей территории страны.

Эксперты Совета Европы предлагают пересмотреть требования к квотам на использование украинского языка в теле- и радиоэфирах.