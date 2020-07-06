Все недавние очаги распространения COVID-19 в Южной Корее возникли из-за так называемого штамма GH, который намного быстрее и заразнее прежних подвидов коронавируса. Об этом сообщила организация Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний, передает 6 июля РИА Новости

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Так, с начала мая более 270 случаев заболевания COVID-19 были связаны с распространением вируса в ночных клубах и барах развлекательного района Итхэвон в Сеуле, еще по меньшей мере 152 заражения связаны со складом компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо недалеко от Сеула.

Сеть очагов коронавируса в Сеуле и прилегающих районах с тех пор разрослась и вышла за пределы столичного региона. Эти случаи составляют наибольшую часть от всех локальных заражений.

Коронавирус COVID-19 классифицируется на семь штаммов-S, V, L, G, GH, GR и другие, согласно базе данных геномов вирусов GISAID. В Южной Корее были обнаружены все группы, кроме L. Вначале в стране распространялся штамм S из Китая, который затем мутировал в V, найденный у большинства сектантов Синчхончжи, которые составляют половину всех заболевших в стране. Однако с апреля-мая в Южной Корее главным образом происходят заражения штаммом G и его подгруппами GR и GH, завезенными из-за границы.

Считается, что штамм GH, который является мутацией штамма S, распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды нового коронавируса.

«Он размножается в клетках быстрее, чем штамм S, и хорошо прикрепляется к человеческим клеткам, что предполагает повышенную инфекционность», — заявила на брифинге глава KCDC Чон Ын Гён.