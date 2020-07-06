Южная Корея перешла в начале мая на более ослабленный режим карантинных мер, но затем властям пришлось вновь усилить правила безопасности из-за возникновения новых локальных очагов вируса.
Так, с начала мая более 270 случаев заболевания COVID-19 были связаны с распространением вируса в ночных клубах и барах развлекательного района Итхэвон в Сеуле, еще по меньшей мере 152 заражения связаны со складом компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо недалеко от Сеула.
Сеть очагов коронавируса в Сеуле и прилегающих районах с тех пор разрослась и вышла за пределы столичного региона. Эти случаи составляют наибольшую часть от всех локальных заражений.
Коронавирус COVID-19 классифицируется на семь штаммов-S, V, L, G, GH, GR и другие, согласно базе данных геномов вирусов GISAID. В Южной Корее были обнаружены все группы, кроме L. Вначале в стране распространялся штамм S из Китая, который затем мутировал в V, найденный у большинства сектантов Синчхончжи, которые составляют половину всех заболевших в стране. Однако с апреля-мая в Южной Корее главным образом происходят заражения штаммом G и его подгруппами GR и GH, завезенными из-за границы.
Считается, что штамм GH, который является мутацией штамма S, распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды нового коронавируса.
«Он размножается в клетках быстрее, чем штамм S, и хорошо прикрепляется к человеческим клеткам, что предполагает повышенную инфекционность», — заявила на брифинге глава KCDC Чон Ын Гён.