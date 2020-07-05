На Украине сельское хозяйство после изменения климата и уменьшения осадков стало слишком зависеть от искусственных систем орошения, рассказал председатель фермерского хозяйства «Аделаида» Сергей Рыбалко в интервью изданию ГолосUA, опубликованном 5 июля

Он рассказал, что основная инфраструктура этих систем орошения сейчас находится на балансе государства — это водные артерии и насосные станции. Государство же за последние годы многократно повысило стоимость воды для аграриев.

«В последние годы государственные структуры в Украине подняли цены на воду в 14 раз. В 2019 году 30-процентное повышение цены на воду привело к тому, что количество потребленной воды в Херсонской области сократилось на 25%. Я думаю, часть этих денег представители указанных госструктур "кладут на карман". Это убило орошение в Херсонской области, один из самых засушливых регионов», — сказал Рыбалко.

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Это существенно уменьшает доходы фермеров и, как следствие, налоговые отчисления в госбюджет, подчеркнул бизнесмен.