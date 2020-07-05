Он рассказал, что основная инфраструктура этих систем орошения сейчас находится на балансе государства — это водные артерии и насосные станции. Государство же за последние годы многократно повысило стоимость воды для аграриев.
«В последние годы государственные структуры в Украине подняли цены на воду в 14 раз. В 2019 году 30-процентное повышение цены на воду привело к тому, что количество потребленной воды в Херсонской области сократилось на 25%. Я думаю, часть этих денег представители указанных госструктур "кладут на карман". Это убило орошение в Херсонской области, один из самых засушливых регионов», — сказал Рыбалко.
По его словам, именно по этой причине сельхозбизнес прекращает сеять культуры с высоким потреблением воды, такие, как соя и кукуруза.
Это существенно уменьшает доходы фермеров и, как следствие, налоговые отчисления в госбюджет, подчеркнул бизнесмен.